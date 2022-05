Knapp 200 Millionen Hungernde

Das vollmundig erklärte Ziel der Weltgemeinschaft, den Hunger zu überwinden, ist wieder etwas weiter in die Ferne gerückt, wie ein aktueller Bericht des »Netzwerks gegen Nahrungsmittelkrisen« zeigt. Demnach ist die Zahl hungernder Menschen im vergangenen Jahr um rund 40 Millionen auf etwa 193 Millionen angestiegen. Die Entwicklung entspreche dem Trend der Vorjahre, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Als wesentliche Ursache nennt der Bericht gewaltsam ausgetragene Konflikte. 2020 hätten rund 65 Prozent der von Hunger bedrohten Menschen in Ländern gelebt, in denen es gewaltsame Konflikte gab. Und einiges deute darauf hin, »dass das Ausmaß der Konflikte und der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung im Jahr 2021 weiter zunahm«.

Weitere Gründe seien die Coronapandemie und mit ihr einhergehende wirtschaftliche Verwerfungen. Hohe Lebensmittelpreise träfen auf eine geringe Kaufkraft privater Haushalte. In manchen Ländern und Regionen zählten Wetterex...