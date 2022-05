Abgrund mit Mautamigos

Lügen haben kurze Beine, sagt man. Im Fall Andreas Scheuer haben sie eher einen langen Atem. Mehr als vier Jahre hat der ehemalige Bundesverkehrsminister die Menschen im Land mit Täuschungen, Ausreden und Halbwahrheiten zum Werden und Scheitern der sogenannten Ausländermaut für dumm verkauft. Persönliche Konsequenzen? Keine. Und als wäre nichts gewesen, ließ er sich im Herbst erneut in den Bundestag wählen – per Direktmandat. Erst jetzt, viel zu spät, könnten ihm seine zahllosen Verfehlungen im Amt doch noch auf die Füße fallen. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den CSU-Politiker und seinen früheren Staatssekretär Gerhard Schulz (parteilos) eingeleitet hat.

Nach Auskunft eines Behördensprechers besteht gegen den Exminister und seinen Beamten der Anfangsverdacht der uneidlichen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss, den die Opposition im Bundestag zur Aufarbeitung der Affäre um die vermasse...