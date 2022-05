Doppelt Unwillkommene des Tages: Franziska Giffey

Der chronologischen Dramaturgie wegen zuerst: »Not Welcome« eins. Ein paar Kleckse Dotter, ein paar Reste Schale – und schon ging der Hashtag #GiffEi am Festivaltag des nominellen, teils aktiven Proletariats viral. Verursacherin war sie höchstselbst, die hochamtliche Regierende. Ihr Galaauftritt als Special Guest auf der DGB-Hauptbühne in Berlin ging als Stimmungstest auf der Beliebtheitsskala richtig schief. Franziska Giffeys Affront wurde als solcher verstanden. Eine Meute Campaigner von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« samt Sympiumfe...