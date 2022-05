Im Zeichen der Wahlen

In Dresden begannen die Mai-Aktivitäten des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Sonntag mit einer Fahrraddemonstration. Halt machte der Korso vor verschiedenen Betrieben, wo Kolleginnen und Kollegen von schlechten Arbeitsbedingungen und laufenden Kämpfen berichteten. So stoppten die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unter anderem bei Lieferando im Stadtteil Neustadt. Dem Lieferdienst wirft die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) schon seit Jahren schlechte Arbeitsbedingungen und Unterbezahlung von Beschäftigten vor.

An der Kundgebung vor dem Dresdner Gewerkschaftshaus haben nach Angaben des Veranstalters gut 800 Menschen teilgenommen. Angesichts der Wahlen zum Amt des Oberbürgermeisters, die in diesem Jahr am 12. Juni in der sächsischen Landeshauptstadt anstehen, formulierte der DGB seine Anforderungen an die Kandida...