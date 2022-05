1944: Bomben auf Auschwitz?

Originaltitel etwas griffiger: »1944: Should we Bomb Auschwitz?« Spätestens seit Frühjahr 1944 wusste die Welt, was in Auschwitz geschah. Der Film folgt den Wegen, die die Informationen bis zu den Alliierten nahmen. Darüber hinaus erzählt er von der im geheimen heftig geführten Debatte über die Frage, wie die industrielle Ermordung der Juden gestoppt werden könnte. Menschen hätten gerettet werden können, andere Menschen hätten dafür ihr Leben opfern müssen, das ist die Wahrheit im Vernichtungskrieg. GB 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Joko & Klaas gegen Pro sieben

