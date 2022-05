Noch weiter nach rechts?

Der Taxifahrer rast über das kilometerlange Betonband, das vom Flughafen ins Stadtzentrum von General Santos City führt. »GenSan«, wie die Einheimischen sagen, ist die südlichste Großstadt der Philippinen, etwa 700.000 Einwohner zählend und neben Davao das zweite urbane Zentrum Mindanaos, einer der beiden Hauptinseln des Landes. Emmanuel »Manny« Pacquiao stammt von hier. Auf den Philippinen ist er eine Legende. Der inzwischen 41jährige hat in seiner Karriere als Profiboxer (1995 bis 2019) Weltmeistertitel in sieben Gewichtsklassen erlangt und galt zeitweise als bester Boxer der Welt. Seit mehr als zehn Jahren macht er auch als Politiker von sich reden. 2010 wurde er in den Kongress gewählt, 2016 in den Senat. Unter dem scheidenden Präsidenten Rodrigo Duterte, der laut den Regeln der Verfassung nicht für eine zweite Amtszeit antreten darf, stieg der Senator vor zwei Jahren zum Chef der Regierungspartei PDP-Laban auf. Duterte hätte ihn gern als Vizepräsiden...