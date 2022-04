Sichere Dividenden, steigende Mieten

Am Freitag lud Deutschlands größter Immobilienkonzern, die Vonovia SE, zur virtuellen Hauptversammlung. Nach der erfolgreichen Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen (DW) war vom »erfolgreichsten Geschäftsjahr in der Geschichte« die Rede – wenngleich der Aktienkurs seit der DW-Übernahme schwächelt und auch im ersten Quartal 2022 weiter rückläufig war.

Was auf der Hauptversammlung genau beschlossen wurde, stand bis Redaktionsschluss nicht fest. Doch bereits zuvor hatte der Vorstand des in Bochum ansässigen Unternehmens angekündigt, die Dividende gegenüber dem Vorjahr nur minimal von 1,69 auf 1,66 Euro absenken zu wollen. Beachtliche Gewinne für die Eigentümer soll es also trotz schwächelndem Kurs geben.

Die Mieter der insgesamt 400.000 Wohneinheiten, die sich in den Händen des Konzerns befinden, dürften weniger zuversichtlich in die nahe Zukunft blicken. Ihnen stellte Vorstandschef Rolf Buch vor dem Aktionärst...