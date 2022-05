Im Einsatz für den Planeten

Die Artenretter: Fliegende Nashörner, brennende Wälder

Folge zwei: Kamerateams haben über zwei Jahre hinweg Naturschützer auf der ganzen Welt bei ihrer Arbeit begleitet, darunter auch die Baumbesetzer im Hambi. In China arbeitet Liu Yidan für eine kleine Naturschutzorganisation, die Zugvögel rettet. Fredrik Myhre kämpft in Norwegen gegen die Überfischung der Meere. Ob’s gelingt? Es muss! D 2022.

Das Erste, 20.15 Uhr

Jenke

Experiment Psyche: Wie depressiv ist Deutschland?

Soziale Isolation, Abgabe von Kontrolle, ausschließlich schlechte Nachrichten in den Medien: Wie wirkt das auf Menschen? Wie schnell beeinflussen diese Faktoren unsere Psyche? Jenke von Wilmsdorff wagt ein Selbstexperiment. Was macht es mit ihm, wenn er sich allein in einer Wohnu...