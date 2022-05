Die große Transformation

Industrie und Arbeitswelt sind im Wandel. Das stellt Gewerkschaften vor Herausforderungen. Am Freitag und Sonnabend fand an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) die Konferenz »Gewerkschaften und Machtressourcen in der großen Transformation« statt. Es wurde unter anderem der Frage nachgegangen, wie die Wissenschaften die Gewerkschaften unterstützen bzw. ihnen helfen könnten, ihren gesellschaftlichen Einfluss zu erhöhen.

Das Interesse an der Konferenz sei »enorm«, hatten die Veranstalter, zu denen die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Bereich Arbeitssoziologie der FSU sowie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung gehörten, im Vorfeld erklärt. Rund 440 Personen hätten sich angemeldet. Neben dem Soziologen Klaus Dörre würden führende Gewerkschafter wie Christiane Benner (IG Metall) und Sylvia Bühler (Verdi) sprechen. Ein »Stelldichein der jungen Generation kritischer Gewerkschaftsforscher und gewerkschaftlicher...