Wie eine Wissenschaft studieren

Wer den tatsächlichen Zustand unserer Bewegung einigermaßen kennt, der kann nicht umhin zu sehen, dass die weite Verbreitung des Marxismus von einem gewissen Absinken des theoretischen Niveaus begleitet war. Der Bewegung schlossen sich, angezogen von ihrer praktischen Bedeutung und ihren praktischen Erfolgen, viele Leute an, die sehr wenig oder gar keine theoretischen Kenntnisse hatten. Man kann danach beurteilen, welchen Mangel an Takt das Rabotscheje Delo (Zeitschrift des »Auslandsbundes russischer Sozialdemokraten«, erschien von 1899 bis 1902 in Genf, jW) zeigt, wenn es mit triumphierender Miene Marx’ Ausspruch ins Treffen führt: »Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme.« (MEW, Band 19, Seite 13) Diese Worte in einer Zeit der theoretischen Zerfahrenheit wiederholen ist dasselbe, als wolle man beim Anblick eines Leichenbegängnisses ausrufen: »Mögen euch immer so glückliche Tage beschieden sein!« (…)

Ohne revolutionäre T...