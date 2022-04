Ohne Scham, ohne Reue

Es beginnt mit einer Fahrt durch ein deutsches Dorf. Die saubere Dorfstraße entlang. Eine altersschwache Stimme beginnt zu singen: »Mit scharfer Klinge in den Judenwanst.« Zwischen Kuckucksuhren und Ohrensesseln in Pflegeheimfluren interviewt, sprechen SS-Männer, KZ-Wachen und eine Frau aus der KZ-Verwaltung mit nüchterner Selbstverständlichkeit über ihre Untaten. Waren sie alle bloß von Gehorsam getrieben, funktionierende Rädchen im mörderischen Getriebe?

In »Final Account«, dem letzten Film des im Juni 2020 verstorbenen Dokumentarfilmregisseurs Luke Holland, geht dieser auf die Suche nach seiner eigenen Familiengeschichte. Geboren in Shropshire, England, wuchs er in Paraguay auf. Dort lernte er Spanisch, Englisch und Deutsch. Erst als Teenager fand Holland heraus, dass seine Mutter Jüdin war und kurz vor dem Einzug der Nazis aus Wien fliehen konnte. Ihre Familie überlebte den Holocaust nicht. 2008 machte sich der britische Regisseur auf den Weg in die Bu...