Zinswende in Stockholm

Schwedens Notenbank hat sich einigermaßen überraschend vom Nullzins verabschiedet. Die Riksbank entschied am Donnerstag, den geldpolitischen Schlüsselsatz von null auf 0,25 Prozent zu erhöhen. Die Anhebung ist eine Reaktion auf die Inflation, die im März bei 6,1 Prozent lag und von dem Krieg in der Ukrai­ne absehbar weiter angeheizt wird. Noch im Februar hatten Schwedens Währungshüter bereits vorhandene Inflationstendenzen als kurzlebig bezeichnet und Zinserhöhungen vor 2024 als unwahrscheinlich bezeichnet. Nun signalisierte die Zentralbank ihre Bereitschaft zu weiteren Anhebungen des Zinsniveaus im Laufe des Jahres. Dem grundlegenden Kurswechsel entspricht die erklärte Absicht, ihre Bilanz in diesem Jahr einzudampfen – eine solche Straffung hat auch die US-Notenbank Federal Rese...