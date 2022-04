Den Haag gibt Zurückhaltung auf

​Die Ukraine fordert mehr Waffen, die NATO liefert sie willfährig. Auch die Niederlande sind bereit, ihre Lager für Kiew weitgehend leerzuräumen. Den Haag beabsichtigt, eine »begrenzte Zahl« an Panzerhaubitzen an die Ukraine abzugeben, kündigte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren am Dienstag an. Die niederländische Armeeführung ist alles andere als begeistert.

Bis jetzt waren die Niederlande skeptisch, was die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine betraf. Doch die Zurückhaltung hat jetzt ein Ende. Die »Panzerhaubitze 2000« ist eine der modernsten ihrer Art. Sie ist sogar das schwerste Geschütz im niederländischen Arsenal. 53 davon besitzt die Armee, 24 sind in Gebrauch. Die anderen dienen als Reserve. Es handelt sich dabei um ältere Modelle auf einem technisch niedrigeren Niveau. Die Niederlande haben sie 2002 zu einem Stückpreis von sieben Millionen Euro bei den deutschen Rüstungskonzernen Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall gekauft. Die Haubitze...