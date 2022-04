Ackern bis zum Umfallen

Umsätze und Profite – alles für die Businessbilanz der Bosse. Eine Folge: Unfälle am Arbeitsplatz, zuweilen tödliche. Jährlich am 28. April gedenken Gewerkschaften der Beschäftigten, die arbeitsbedingt erkrankt oder zu Tode gekommen sind. Auch im Freistaat Sachsen. »Arbeit darf nicht krank machen und nicht tödlich sein«, betonte Daniela Kolbe am Donnerstag gegenüber jW. Jeder Arbeitsunfall sei einer zuviel und müsse verhindert werden, so die Vizevorsitzende des DGB-Bezirks Sachsen weiter.

Den Workers’ Memorial Day gibt es seit 1984. Belegschaftsorganisationen in Kanada haben ihn begründet. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) nahm den Tag 1999 in seinen Aktionskalender auf. Seitdem stellt der globale Dachverband den Jahrestag unter ein spezielles Thema. Diesmal: psychische Belastungen an der Werkbank, am Büro­tisch oder im ­Homeoffice. Kolbe: »Diese Stressfaktoren müssen ernst genommen werden, sind kein Randthema.«

Zahlen Verunglückter erhebt die Deut...