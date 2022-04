Re: Die Klima-Aussteiger

Leben ohne Strom und fließend Wasser

Aussteigen war noch nie ganz billig. Auf der schottischen Hebriden-Insel Gometra leben wohl auch deswegen – vom Wetter reden wir hier ja nicht – nur wenige Menschen, darunter der Millionär Roc Sandford. Seit 1991 ist das Inselchen in seinem Besitz. Dort wurden Rocs vier Kinder groß, denen er ein Aufwachsen mitten in der Natur ermöglichen wollte. Roc ist auf Gometra per Mail erreichbar, denn ein Solarpanel erzeugt etwas Elektrizität für das Handy, mit dem er Londoner Organisationen hilft, Umweltaktionen zu organisieren. Denn arbeiten muss er ja eben nicht. Und menschenleer sind die Inseln der Gegend übrigens deswegen, weil die Reichen einst die Menschen vertrieben – zugunsten der Schafzucht. D 2021.

