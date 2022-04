Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Beunruhigte Die Kontroverse um die wiederentdeckte Berliner Schriftstellerin Susanne Kerckhoff und ihren Freitod Cristina Fischer »Die Natur findet keinen Ausweg aus dem Labyrinthe der verworrenen und widersprechenden Kräfte, und der Mensch muss sterben. Wehe dem, der zusehen und sagen könnte: die Törin! Hätte sie gewartet, hätte sie die Zeit wirken lassen, die Verzweiflung würde sich schon gelegt, es würde sich schon ein anderer sie zu trösten vorgefunden haben.« (Goethe: Die Leiden des jungen Werthers) Seit der Neuausgabe ihrer »Berliner Briefe« (1947) vor zwei Jahren wird Susanne Kerckhoff (1918–1950) als »literarische Sensation« (Dennis Scheck) gefeiert. Sie halte dieses Buch »für ein Wunder«, erklärte Thea Dorn, und der NDR lobte dessen Autorin als »eine Frau von wahrhaft messerscharfem Verstand und mit einer brillanten Formulierungsgabe«.¹ Bis zum Jahr 2020 gab es allerdings nicht einmal einen Wikipedia-Artikel über Kerckhoff. Dabei hatte sich die Germanistin Monika Melchert bereits in den 1990er Jahren mit der Autorin befasst, ihr mehrere ausführliche Beiträge und 2003 im Trafo...

Artikel-Länge: 22582 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen