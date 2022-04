Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gezi-Proteste abgestraft Türkei: Gericht spricht Haftstrafen wegen Demonstrationen von 2013 aus Svenja Huck, Istanbul Im sogenannten Gezi-Prozess sind am Montag im Istanbuler Justizpalast langjährige Haftstrafen gegen die acht Angeklagten ausgesprochen worden. Sie sollen 2013 im Rahmen der Gezi-Proteste versucht haben, die türkische Regierung zu stürzen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Zwar legten die Anwälte der Angeklagten ausführlich dar, dass es für die Anschuldigungen keinerlei Beweise gebe, doch es half nichts: Der schwerreiche Kulturmäzen Osman Kavala wurde zu einer lebenslänglichen Haftstrafe unter erschwerten Bedingungen verurteilt. Die weiteren Angeklagten, darunter Mücella Yapici, 2013 Sprecherin der bei den Protesten eine führende Rolle spielenden Plattform »Taksim-Solidarität«, bekamen wegen Beihilfe zum Umsturzversuch jeweils 18 Jahre Freiheitsentzug. Die Entscheidung der Richter sorgte unmittelbar nach ihrer Verkündung für Protest: »Wer sich heute nicht gegen dieses Urteil stellt, der gibt seine Würde auf. All jene, die sich Oppositionelle nennen, ab...

Artikel-Länge: 3654 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen