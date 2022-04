Bettenabbau von oben

Wie der Krankenhausplan NRW in den nächsten Monaten umsetzbar sei, fasste ein Schreiben des NRW-Gesundheitsministeriums im März zusammen. Am Dienstag stellte die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf einer Pressekonferenz zwei von ihr in Auftrag gegebene Publikationen vor, die entschieden bestreiten, dass das Gesundheitsministerium dem eigenen Anspruch auf Qualität, Sorgfalt und Regionalität gerecht wird.

Laut des Papiers des Ministeriums sind in den 16 Planungsbezirken »regionale Planungsverfahren« durchzuführen, um entscheiden zu können, welche medizinischen Dienstleistungen künftig von welchen Krankenhäusern erbracht werden. Zunächst hätten Krankenhäuser und Krankenkassen Daten zu erheben, etwa zu Personal und Ausstattung. Unabdingbar, betont das Schreiben, sei hierbei eine »sorgfältige regionale Analyse der stationären Versorgung«. Welches Haus welchen Versorgungsauftrag bekommt, entscheidet letztlich das Land per Feststellungsbescheid. Hintergrund ist eine Abke...