Ramstein aus gutem Grund

Es mag vorwiegend politisch motiviert gewesen sein, dass die Regierung von US-Präsident Joseph Biden ihre Waffenstellerkonferenz für die Ukraine am Dienstag ausgerechnet in Ramstein abgehalten hat. Aus der Sicht von Militärs hätte sich wohl kaum ein passenderer Ort finden lassen. Ramstein besitzt für die aktuellen Operationen der Vereinigten Staaten wie auch der NATO in Ost- und Südosteuropa herausragende Bedeutung – ganz besonders auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Da wäre zum einen die Tatsache, dass die US-Air Base Ramstein das NATO Allied Air Command beherbergt, das Hauptquartier, das die Luftstreitkräfte des Bündnisses führt. Schon seit Jahren zählt zu seinen Aufgaben die Führung der Luftraumüberwachung, die inzwischen vom Baltikum bis nach Südosteuropa ausgeweitet worden ist. Alle Flüge, die entlang der Ost- und Südostgrenzen der NATO zur Überwachung, aber auch zur Abschreckung durchgeführt werden, werden vom Allied Air Command gesteuert. Hi...