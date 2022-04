Palaver um Mehrwertsteuerstreichung

Die Mehrheit der Bürger in der BRD ist sich einig: 77 Prozent der Bevölkerung hierzulande befürwortet die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Daten- und Analysegruppe Yougov, die am Montag veröffentlicht wurde. Damit unterstützen sie einen Vorschlag des Sozialverbands VdK, der Verbraucherinitiative Bundesverband und der Deutschen Diabetikergesellschaft, die vergangene Woche die Abschaffung der Mehrwertsteuer vor allem auf Obst und Gemüse forderten (siehe jW vom 22.4.22). Damit könnten die Menschen von den steigenden Lebensmittelkosten entlastet, zugleich die Ernährung mit gesunder und klimafreundlicher Pflanzenkost gefördert werden, argumentieren die Verbände. Die Forderung kam bei Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) ebenso gut an wie beim Umweltbundesamt, das für die generelle Abschaffung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel plädierte.

Der Chef der FDP-Bundest...