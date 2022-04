Für Versorgung und Integration

Die Bundespolizei hat bis Montag die Einreise von fast 380.000 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in die BRD festgestellt. Da keine Regstrierungspflicht besteht, dürfte die tatsächliche Zahl weitaus höher sein. Weil »wehrfähige« Männer mit ukrainischer Staatsbürgerschaft zwischen 18 und 60 Jahren nicht aus dem Land gelassen werden, sind unter den Ankömmlingen überdurchschnittlich viele Frauen und Kinder. Wie die Bedingungen für diese Geflüchteten hierzulande verbessert werden können, das war am Montag eines der zentralen Themen eines Treffens im Kanzleramt. Zwei Monate nach Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine trafen sich staatliche Akteure und ehrenamtliche Helfer erstmals in großer Runde.

Unter der Überschrift »Round Table Ukraine« hatte Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD), Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu dem Gipfel eingeladen. Weitere Teilnehmer waren Innenministerin N...