Nur nicht kirre machen lassen

Nach 17 Jahren war es mal wieder so weit: Am Sonnabend hat der spanische Fußballklub Real Betis Balompié, besser bekannt als Betis Sevilla, im Estadio Olímpico de la Cartuja gegen den FC Valencia die Copa del Rey (offiziell: Campeonato de España – Copa de Su Majestad el Rey) gewonnen. Es war der bereits dritte Triumph in diesem Wettbewerb. Nachdem sich auch in der Verlängerung keines der Teams zählbare Vorteile hatte erarbeiten können, wurde das Match vom Punkt entschieden.

Für das meiste Aufsehen in der 117. Edition des Wettbewerbs hatten zunächst die Basken von Athletic Bilbao gesorgt, die nacheinander den FC Barcelona (3:2 n. V.) und Real Madrid (1:0) eliminiert hatten. Erst in den Halbfinals, die nun in Hin- und Rückkampf ausgetragen wurden, war beim FC Valencia Endstation, für den Bilbao der...