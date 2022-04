Re: Freiwillig in die Ukraine

Ein Deutscher zieht in den Krieg

Der 34jährige Mann aus Mecklenburg-Vorpommern hat acht Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr gedient, u. a. in Afghanistan. Ein Veteran des Schlachtfelds also, den es wieder gen Osten zieht. Nur vier Tage nach Beginn der russischen Offensive habe er die Entscheidung getroffen, sein Zuhause zu verlassen. Die Doku setzt auf Einfühlung, zeigt den Kämpfer beim Packen der Ausrüstung und beim Abschied von Freunden. Möglicherweise unbeabsichtigt auch Erhellendes, etwa die Klärung letzter bürokratischer Hürden mit dem ukrainischen Konsulat, das offenbar gesetzeswidrig als verlängerter Arm des Militärs fungiert. Jenseits der Grenze tritt er schließlich in die Legion der ausländischen Kämpfer ein, »Asow« l...