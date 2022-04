An der slowenischen Riviera, Ostern 2022

Das Hotel »Bernardin« liegt in Portoroz direkt am Meer; es ist an einen Felsen gebaut, trägt stolze fünf Sterne und verströmt den Charme der 70er Jahre. Im Hotel führt ein Lift vom elften Stock, wo sich der Eingang auf einer Bergkuppe befindet, direkt an die Uferpromenade. Damit sind die Vorzüge des Hotels für Rollstuhlfahrer auch schon erschöpfend aufgezählt. Ein einziges Zimmer verfügt über ein behindertengerechtes Bad, weder die Freiluftbar im zehnten Stock noch der Meerwasserpool noch die Spa-Sektion sind ohne Stufen erreichbar, es fehlt weiters ein Behindertenparkplatz, des weiteren sind die Tische im Frühstücksbuffet- und Restaurantbereich mit dem Rollstuhl nicht unterfahrbar, man muss sich grotesk verrenken, um seinen Hunger zu stillen. Rollstuhlfahrer sollten bei der Nahrungsaufnahme ohnehin Zurückhaltung üben, hatte der Dozent gemeint, worauf Groll in einem unbeobachteten Moment einen Klacks Himbeermarmelade in dessen Kaffee rührte. Dass sich die...