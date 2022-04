Arbeiter gegen Kriegstreiber

Am Freitag streikten in ganz Italien Beschäftigte aller Wirtschaftszweige und gingen zusammen mit Studenten und Schülern von Mailand, Turin und Genua über Rom bis Neapel und Palermo auf die Straße. Ihre wichtigste Losung: »Waffen nieder, Löhne hoch«. Die landesweiten Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten der Luftfahrt, der Autobahnen, Häfen, Fähren, Busse und Bahnen sowie des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs trafen, wie es der Gewerkschaftsführer Roberto Montanari auf den Punkt brachte, einen Nerv der kapitalistischen Wirtschaft. Montanari ist Leiter des Logistiksektors der Unione sindacale di Base (USB), deren Zentrale zu dem Streik aufgerufen hatte.

In dem Aufruf hieß es: »Die ohnehin schwere wirtschaftliche und soziale Krise ist durch die Folgen des in der Ukraine angeheizten Krieges enorm verschlimmert worden, was die Arbeiter jeden Tag durch die Entscheidungen der Regierung, der kriegstreibenden Seele dieses Machtsystems, zu spüren bekomm...