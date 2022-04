Zum Inhalt dieser Ausgabe | Langweiler des Tages: Bijan Djir-Sarai Jan Greve Puh, war das eine dröge Rede. Knapp zwölf Minuten lang sprach Bijan Djir-Sarai am Samstag auf dem FDP-Bundesparteitag in Berlin. Rhetorische Tiefpunkte seiner einschläfernden Darbietung: »Wir haben alle einen langen Weg hinter uns, und enorme Herausforderungen liegen vor uns.« Oder: »Die nächste Bundestagswahl wird kommen.« Dafür gab es von den von vernünftigen politischen Gedankengängen befreiten Demokraten artig Applaus und die Wahl zum FDP-Generalsekretär mit satten 89 Prozent der Stimmen. Djir-Sarai, so scheint es, ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort....

Artikel-Länge: 1838 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen