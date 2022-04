Nicaragua gewinnt Seestreit mit Kolumbien

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IHG) hat am Donnerstag in einem seit Jahrzehnten zwischen Nicaragua und Kolumbien schwelenden Streit um Seerechte im Karibischen Meer zugunsten des mittelamerikanischen Landes entschieden. Das höchste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen für Territorialstreitigkeiten sah es mit zehn gegen fünf Stimmen als erwiesen an, dass Kolumbien in den Gewässern »die souveränen Hoheitsrechte und die Gerichtsbarkeit Nicaraguas« verletzt hat. Der IHG forderte die Regierung in Bogotá auf, »dieses Verhalten unverzüglich einzustellen«. Das betreffende Seegebiet gehöre zu Nicaragua, wie bereits in einem Urteil des IHG aus dem Jahr 2012 festgestellt worden sei, hieß es in einer nach der aktuellen Entscheidung veröffentlichten Erklärung der Vereinten Nationen.

Der Streit zwischen den beiden Ländern geht auf das Urteil von 2012 zurück. Dabei wurde Kolumbien zwar die Souveränität über die Inselgruppen San Andrés, Providencia und...