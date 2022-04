Schläge gegen Logistik

Russland hat offenbar seine Luft- und Raketenangriffe gegen ukrainische Ziele auf Logistikeinrichtungen konzentriert. Bei mehreren Angriffen auf die bisher von Beschuss weitestgehend verschont gebliebene Stadt Odessa wurde nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ein Waffenlager auf einem Militärflugplatz zerstört. Raketen trafen allerdings auch mehrere Wohnhäuser und töteten dort etliche Bewohner. Bereits früher in der Woche hatten russische Raketen mehrere Lagerhallen in der westukrainischen Stadt Lwiw getroffen, wo nach Angaben aus Moskau Waffen aus NATO-Staaten aufbewahrt wurden. In der Nacht zum Sonntag zerstörte die russische Luftwaffe nach eigenen Angaben eine unterirdische Munitionsfabrik in der Stadt Pawlograd.

Das russische Verteidigungsministerium räumte ein, dass die Zerstörung der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine schwierig sei, weil das Gerät soweit wie möglich mit zivilen Lkw, Kleinbussen oder Pickups über die Grenze t...