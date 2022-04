»Erstmals friedliche Wiedervereinigung realistisch«

Die Irische Republikanische Sozialistische Partei, IRSP, wurde 1974 gegründet und war eine einflussreiche Kraft während des Nordirlandkonflikts. Wieso haben Sie sich entschieden, erstmals für das nordirische Parlament zu kandidieren?

Wir hatten in den letzten Jahren ein enormes Wachstum an Mitgliedern. Doch es ist nicht nur die Anzahl der Mitglieder, sondern auch deren Qualität, die uns in eine Situation gebracht haben, dass wir kandidieren können. Wir sind überzeugt, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine Wiedervereinigung Irlands erleben werden. Es ist wahrscheinlich, dass das Parlament, das dieses Jahr gewählt wird, auch das letzte seiner Art sein wird. Diejenigen, die darin vertreten sein werden, haben also besonderen Einfluss auf die Debatten darüber, wie Irland nach der Wiedervereinigung aussehen wird. Diese Chance wollen wir nutzen und die Zukunft Irlands mitgestalten.

Der zweite wichtige Punkt ist die Wohnsituation. Die muss verbessert werden, da...