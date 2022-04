Heimatkunde

Die Geschichte handelt von zwei Denkmalen, die verschwanden und selbst Geschichte wurden.

Sie »Denkmale zu nennen liegt nahe, auch wenn eines von ihnen ein Grabstein ist. Dieser stand eines Tages sonderbarerweise auf der Diele, Marner Chaussee in Brunsbüttel, 1980er Jahre, das Haus von Bernd Frohböse, Elektroingenieur und Kommunist. Ich erinnere mich genau an das Bild. Stilleben mit gekacheltem Flur neben der Tür zum Wohnzimmer, dahinter die Garderobe, dann der schlichte Stein mit Gravur: oben fünfzackiger Stern mit Hammer und Sichel, dann die Worte: »Hier ruhet unser / Gen. Adolf Bauer / geb. 6. Juni 1906 / am 10. Juli 1932 / von Nazis ermordet / Sein Leben war / nur Kampf.«

Bernd Frohböse hatte das eher ungewöhnliche Fundstück auf dem Friedhof des Nachbarorts Marne entdeckt, auf seinen Transporter geladen, es vom Steinmetz aufarbeiten lassen; vor allem aber: es vor der Schredderung bewahrt und damit, was niemand ahnen konnte, Geschichte vor dem Vergessen....