Dichtung und Wahrheit

Wie Hip-Hop nach Deutschland kam

Vor 40 Jahren brachten stationierte US-Soldaten HipHop nach Deutschland. In Frankfurt am Main insbesondere wird diese Subkultur dankend aufgenommen. Geprägt von Erfahrungen mit Rassismus, Armut und Kriminalität, aber auch vom Willen zur Selbstermächtigung gingen aus Frankfurt künstlerische Explosionen hervor, zumindest für hiesige Verhältnisse. In der Dokureihe erzählen Moses Pelham, Sabrina Setlur, Haftbefehl und viele mehr aus ihrer Perspektive die Geschichte von HipHop. D 2021. (Teil 1 von 4).

HR, Sa., 18.15 Uhr

Letzte Ausfahrt: Weltall

Milliardäre wie Elon Musk und Jeffrey Bezos treiben Pläne für die Kolonisation des Weltalls voran. Da unserem Planeten eine unsichere Zukunft bevorsteht, sind sie auf der Suche nach einer z...