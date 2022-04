Militärjunta zusehends nervöser

Myanmars Militärjunta hat am Dienstag alle Einheiten der Armee in den Alarmzustand versetzt. Das heißt, dass Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet und größere Truppenbewegungen vermieden werden sollen, wie in einheimischen Medien erklärt wurde. Die Anordnung, die sonst nur zum Tag der Streitkräfte oder zu hohen Truppenbesuchen erfolge, sei ohne konkreten Anlass ungewöhnlich und deute auf eine gesteigerte Nervosität und Verwundbarkeit der Junta-Einheiten hin, wie zwei vormalige hohe Militärs, die zur sogenannten Regierung der Nationalen Einheit (NUG) übergelaufen sind, gegenüber dem den Oppositionskräften nahestehenden Nachrichtenportal The Irrawaddy sagten.

Die NUG war am 16. April vor einem Jahr von vielen neugewählten Abgeordneten, die nach dem Putsch vom 1. Februar 2021 untergetaucht und ins Exil gegangen waren, gegründet worden, um ein Gegengewicht zu General Min Aung Hlaing und seiner Clique zu etablieren. International anerkannt ist sie nicht. Aber im v...