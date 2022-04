Skandalproduzent des Tages: Roland Wöller

Einige sammeln Medaillen, andere Skandale. Lang ist die Liste letzterer. Bei Roland Wöller jedenfalls. Ausgezeichnet wurde er trotzdem. Mit einer Entlassungsurkunde. Zum Einrahmen und an die Wand Pinnen, neben der Küchenuhr vielleicht. Also: Seit Freitag in aller Frühe ist der freistaatliche Innenminister aus dem Sachsenlande nur noch ein simpler Ex. Sein Prinzipal, MP Michael Kretschmer, also sein christdemokratischer Parteifreund, setzte ihn vor die Tür. Den ministeriellen Spitzenwechsel begründete der Kabinettschef laut MDR Sachsen vom Freitag »mit der Notwendigk...