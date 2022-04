»Klimaschutz wird ausgehebelt«

Mit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Flüssiggas eine steile Karriere gemacht. Der zuvor eher stiefmütterlich behandelte Energieträger – allgemein unter dem Kürzel LNG für Liquefied Natural Gas bekannt – gilt plötzlich als das Mittel der Wahl, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu beenden. An norddeutschen Küsten sollen dafür sieben Terminals – drei feste und vier schwimmende – gebaut werden. Doch gegen die Planungen formiert sich Widerstand. Am Freitag demonstrierten Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) und anderen Gruppen im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel, wo ebenfalls ein Terminal entstehen soll. »Wir sind hier, um deutlich zu machen, dass wir gegen diese Terminals sind und gegen die weitere Nutzung von Erdgas«, sagte Norbert Pralow, Energieexperte der Organisation BUND Schleswig-Holstein, am Freitag im Gespräch mit jW.

Anfang 2022 seien die LNG-Terminals »politisch tot« gewesen, so Pralow: »Kein Mensch hat mehr davon gesprochen, die pr...