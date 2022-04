Jobverlust durch die Hintertür

Das fünfte Sanktionspaket der EU gegen Russland ist am 8. April beschlossen worden. Es enthält unter anderem ein Kohleembargo ab Mitte August sowie das Verbot, öffentliche Aufträge an russische Unternehmen zu vergeben. Die Sanktionen zielten »insbesondere darauf, die russische Wirtschaft und die politische Elite massiv zu schwächen«, heißt es seitens der Bundesregierung. Doch nicht nur russische Unternehmen werden sanktioniert. Verboten ist auch, öffentliche Aufträge an Einzelpersonen mit russischem Pass zu vergeben. In den Mitteilungen staatlicher Stellen sowie Berichten bürgerlicher Medien taucht diese Information so gut wie nicht auf. Die Auswirkungen der neuen Sanktionen für in der EU lebende Russinnen und Russen können existentiell sein, so für viele Kulturschaffende.

Kritik an diesen Konsequenzen kommt von der Partei Die Linke. »Dass ausgerechnet diejenigen, die mit ihrer Kunst Raum für Kritik, aber auch Verständigung schaffen, ihre Jobs verlieren, ...