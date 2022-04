Re: Die Geld-Netzwerker

Mit lokaler Währung durch die Coronakrise

Immer mal was Neues, was oft auch schon ähnlich ausprobiert wurde: In der zu Spanien gehörenden Region Katalonien versuchen zwei Städte mit lokalem Geld die ökonomischen Coronafolgen abzufedern. Das funktioniert in Santa Coloma de Gramenet so gut, dass die Nachbarstadt von Barcelona ihren Angestellten bald sogar einen Teil der Gehälter in der Lokalwährung auszahlen will. Silvia Pérez betreibt hier ein kleines Restaurant. Ihr Geschäft hat unter dem Lockdown schwer gelitten, jetzt bekommt sie eine Nothilfe in der Lokalwährung. Dadurch werden gleichzeitig auch andere Unternehmen der Stadt gestärkt, bei denen sie ihre Einkäufe erledigt. Es entsteht ein kommunales Antikrisennetzwerk. D 2022.

Art...