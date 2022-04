»Better Get Hit in Yo’ Soul« – Charles Mingus zum 100.

»Brüllend bekam er es hin, die Leidenschaft seiner Leute zu einem Höhepunkt zu führen. Weite Teile der weißen Gesellschaft fallen zum Krachen der Becken und dem Stöhnen der Blechbläser zusammen. Und der in wilder Ekstase heulende Mingus steigt auf im Triumph, um dann, von seinem ganzen Delirium befriedet und gereinigt, zart und beinahe bezaubernd zu schnurren … Er war der erste Terrorist der schwarzen Musik. He was the first terrorist of Black People music.«

So sah der anonyme Schreiber der Liner Notes für das 1971 erschienene Charles Mingus Album »Blue Bird« die zwei Gesichter der Mingus-Persona: der delirante Unruhestifter und der schnurrende Kater. »Blue Bird« war zusammen mit »Pithecanthropus Erectus« (ebenfalls aus jenem Jahr) die erste Platte seit vielen Jahren. Ausgerechnet im Tohuwabohu der späten 60er verstummte die Musik eines der streitbarsten Männer unter den Jazzern fast völlig. In seiner produktivsten Dekade – zwischen 1956 und 1966 – war sie...