Zum Inhalt dieser Ausgabe | Russland-Exporte brechen ein Wegen Sanktionen: Deutsche Ausfuhren in die Föderation im März um knapp 60 Prozent gesunken Raphaël Schmeller Der Ukraine-Krieg trifft die deutschen Exporteure mit voller Wucht. Wegen der westlichen Sanktionen gegen Moskau haben sich die Ausfuhren aus der BRD nach Russland im März mehr als halbiert. Sie brachen um 57,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 1,1 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. »Damit lag die Russische Föderation im März nur noch auf Rang zwölf der wichtigsten Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb der EU«, hieß es dazu. Im Februar belegte sie noch Rang fünf. Wirtschaftsforscher sehen kein Ende der Abwärtsspirale, zumal die EU-Kommission Anfang April nachlegte und das mittlerweile fünfte Sanktionspaket schnürte. Es sieht beispielsweise gezielte Ausfuhrverbote nach Russland vor – etwa für modernste Halbleiter, Präzisionsgeräte, Transportmittel und Chemik...

