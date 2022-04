ITA vor dem Abflug

ITA Airways steht wieder zum Verkauf. Das italienische Wirtschaftsministerium, erst im Oktober vergangenen Jahres zum alleinigen Aktionär der Fluglinie geworden, will das Unternehmen nun rasch wieder privatisieren. Eine Bewerbungsfrist für in Frage kommende Käufer war am vergangenen Sonntag verstrichen. Nun befinden sich die Kandidaten im Rennen um den Erwerb der staatsgeführten Fluggesellschaft: Die deutsche Partnerkombination aus der Reederei MSC und Lufthansa sowie die beiden US-Fonds Indigo Partners und Certares stehen auf der Liste. Am Dienstag schrieb die Tageszeitung Corriere della Sera, die Regierung erwarte bereits Anfang Mai ein verbindliches Angebot. Daraufhin soll Mitte Juni eine vorläufige Entscheidung fallen, um den Deal dann bis Jahresende abzuschließen.

Quellen aus dem Wirtschaftsministerium, die dem Corriere vorliegen, zeugen von einer Pole Position von der Holding MSC und der Lufthansa, wobei die MSC hier eine Mehrheitsbeteiligung beabsic...