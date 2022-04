»Der Uribismus wird die Macht nicht einfach hergeben«

Die politische Lage in Kolumbien ist angesichts der Parlamentswahl im März und der anstehenden Präsidentschaftswahl im Mai angespannt. Vor einigen Wochen tauchte ein Pamphlet der paramilitärischen Gruppierung »Águilas Negras« – zu deutsch: »schwarze Adler« – auf, in dem verschiedenen Führungspersönlichkeiten der Linken mit dem Tod bedroht werden. Neben dem des Präsidentschaftsbewerbers des Wahlbündnisses »Historischer Pakt«, Gustavo Petro, und dem seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Francia Márquez erscheint dort auch Ihr Name. Welche Konsequenzen haben die Drohungen für die Wahlkampagne?

Seit Jahrzehnten gibt es zum ersten Mal die greifbare Möglichkeit für eine demokratische Regierung in Kolumbien, die von der politischen Linken unterstützt wird. Es gibt viele Gruppen in der kolumbianischen Gesellschaft, die den Krieg im Land anhaltend gefördert haben...