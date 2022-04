Casamance in Aufruhr

Der Senegal gilt in Westafrika gemeinhin als Stabilitätsanker. Was gerne vergessen wird: In dem Land tobt einer der ältesten Konflikte des Kontinents. Und das seit mehr als 40 Jahren. Es ist ein blutiger Kampf zwischen dem Zentralstaat und Unabhängigkeitskämpfern – und er flammt derzeit wieder auf. Die Bewohner der Casamance fühlen sich immer schon von der Zentralregierung in der Hauptstadt Dakar zuwenig gehört und diskriminiert. Die Rebellen des »Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC)« kämpfen seit 1982 für die Unabhängigkeit der südlichen Region im Senegal, die vom restlichen Land durch das kleine Gambia im Norden getrennt wird. Die Casamance gilt als grüne Lunge des Senegals mit dichten Wäldern und ist Ziel vieler Touristen. Sie ist aber auch Rückzugsort der Rebellen.

Seit Beginn des Konfliktes Anfang der 1980er Jahre sind mehr als 5.000 Menschen getötet und mehr als 100.000 Menschen zu regionalen Binnenflüchtlingen geworden. Am 26. Deze...