Teuerung im Höhenflug

Die Inflationsrate erreicht von Monat zu Monat neue Rekordwerte. Die am Mittwoch vom Statistischen Bundesamt (Destatis) für März vorgelegten Zahlen zeigen nun: Die Erzeuger- sowie Kraftstoff- und weiteren Energiepreise stiegen im Vorjahresvergleich so stark wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten.

So verteuerte sich Superbenzin um durchschnittlich 41,9, Diesel um 62,6 Prozent gegenüber März 2021. Leichtes Heizöl kostete nahezu zweieinhalbmal soviel wie ein Jahr zuvor. Ähnliche Entwicklungen seien in Deutschland »lediglich im Zusammenhang mit den beiden Ölkrisen 1974 und 1980 sowie der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009« zu beobachten gewesen, so die Statistikbehörde in einer Mitteilung zur Preisentwicklung. Allerdings sei der Preisanstieg bei den Kraftstoffen in keiner dieser Krisen für Verbraucher größer gewesen als im März 2022.

Insgesamt lagen die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Durchschnitt um 30,9 Prozent höher als im März des Vorj...