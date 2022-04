Die Rückkehr der Gauchas

Einen wunderschönen guten Morgen! Frauenfußball wird in Argentinien zwar seit kurzem semiprofessionell betrieben, aber der letzte Auftritt der nationalen Auswahl der Gauchas vor eigenem Publikum liegt coronabedingt lange zurück. Im November 2019 wurden in Buenos Aires zwei Freundschaftsspiele gegen die Auswahl Kolumbiens bestritten. Gespielt wurde zwar vor Publikum, jedoch nicht in Stadien, sondern auf dem Trainingsgelände des argentinischen Fußballverbands (AFA) sowie dem der Boca Juniors, beide gelegen in Ezeiza, nahe dem internationalen Flughafen »Ministro Pistarini«. Das letzte Stadionmatch liegt noch länger zurück. Im Juni 2019 verabschiedete sich die Frauenauswahl vor der achten FIFA-WM in Frankreich in San Luis von ihrem Publikum.

Jetzt bekamen die silberländischen Frauenfußballanhängerinnen und -anhänger endlich ihre wohlverdiente Revanche. Argentinien kickte mit neuem Trainerstab, angeführt von Germán Portanova, in Córdoba und San Luis gegen Chil...