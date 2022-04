Nurejew: The White Crow

Reisen bildet. Paris in den 1960er Jahren: Mitten im Kalten Krieg schickt die Sowjetunion ihre beste Tanzkompanie in den Westen. Das Kirow-Ballett mit seinem Solisten Rudolf Nurejew begeistert die Zuschauer. Der Tänzer lässt sich vom Flair der Lichterstadt mitreißen und beschließt, in Frankreich politisches Asyl zu beantragen. GB/Frankreich/Serbien 2018.

Arte, 20.15 Uhr

Die SBB

Eine Politstory über tiefrote Zahlen und grüne Zukunft

Die Schweizer Bahn galt als Vorbild. Doch Ende des 20. Jahrhunderts schien die SBB am Ende – das Auto triumphierte. Dann kam der Umschwung: Der Verkehrsinfarkt auf der Straße löste neue Impulse aus. Plötzlich hatte die SBB wieder eine Zukunft. Und wer Geld ausgibt, wird auch Geld verdienen. Schweiz 2022.

3sat, 20.15 Uhr

Roche-Clan

Pharmariese in Familienhand

