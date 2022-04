Mehr Butter

Dass Wet Leg die Band ist, die die Welt dringend braucht, wurde schon im vergangenen Sommer klar, als »Chaise Longue« herauskam: Mit seinen euphorischen Gitarrenriffs, wummerndem Bass und weirden Lyrics über ein Backstagesofa wurde der Song zum Indie-Smash-Hit mit Phantastillarden von Streams und Klicks. Vergleiche mit Postpunkbands wie Delta Five und großen Heldinnen wie den Breeders kamen postwendend. Das Video, in dem Rhian Teasdale und Hester Chambers in Southern-Belle-Kleidern über die Isle of Wight stapfen und tanzen, verriet überdies einiges vom skurrilen Humor der beiden Schulfreundinnen, die in Aldous Harding eine Seelenverwandte haben, nur dass Wet Leg weniger verrätselt rüberkommen.

Im Gegenteil, die Britinnen werden oft ziemlich deutlich (»I was in your wet dream / Driving in my car / Saw you at the side of the road / There’s no one else around / you’re touching yourself«),...