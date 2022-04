Delmare, Hurwicz

Kaum wurde der Kuhhirte Krischan Klammbüdel aufgrund kaiserlicher Gesetze aus dem Ehm Welkschen Kummerow vertrieben, sah man ihn – freilich auf einem anderen Sender – auf einer schicken ostdeutschen Bowlingbahn agieren. Das war möglich, weil sein Darsteller Fred Delmare in der DDR um die 200 Rollen bei Film und Fernsehen spielte und einer der meistbesetzten Schauspieler war. Am Sonntag vor 100 Jahren kam er in Thüringen als Werner Vorndran zur Welt, spielte schon als Kind beim Amateurtheater und begann seine Laufbahn nach dem Krieg in Berlin, wo er sich seinen Künstlernamen zulegte. Er hörte auf den Rat seiner Lehrer und ging nach Leipzig, ehe seine Karriere in Berlin versanden konnte. Am dortigen Schauspielhaus gestaltete er zwei Jahrzehnte lang viele markante Rollen. Eine davon, der Marinus van der Lubbe in Hedda Zinners Schauspiel »Der Teufelskreis« über den Reichstagsbrand, brachte Delmare in der Defa-Adaption 1956...