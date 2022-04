Beste Freunde des Tages: Melnyk und die SPD

Quizfrage: Mit wem lässt sich »in Zeiten, in denen uns die Herzen schwer sind und die Debatten manchmal hitzig«, das »offene und vertrauensvolle Gespräch« pflegen? Kleiner Tipp: Es geht um die hierzulande mit großer Hingabe geführte Diskussion darum, mit wie vielen deutschen Waffen welchen Typs denn nun das russische Militär besiegt werden soll. Ist da in der jüngeren Vergangenheit ein kühler Kopf besonders aufgefallen? Richtig: Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in der BRD. Zwar ist der Mann seit Beginn des russischen Kriegs hauptsächlich mit der Beleidigung all jener beschäftigt, die ...