Pisa gegen Militärstützpunkt

Am Sonntag haben Einwohner von Pisa gegen die Pläne der Regierung des Exbankers Mario Draghi protestiert, die Militärbasis Coltano zu einem strategischen Stützpunkt einer »Eingreiftruppe« der EU auszubauen. Vor dem früheren Radarzentrum von Coltano folgten Gewerkschafter, Friedenskämpfer, Lehrer und Schüler, Kommunisten sowie Linksdemokraten der Partei »Potere al Popolo« (Die Macht dem Volke) einem Aufruf der Basisgewerkschaft Unione Sindacale di Base (USB). Unter der Losung »Keine Militärbasis. Weder in Coltano noch anderswo. Lasst uns Pisa entmilitarisieren!« protestierten sie gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, die wachsenden militärischen Aktivitäten des Kriegsbündnisses NATO gegen Russland und die Beteiligung Italiens daran.

Der Militärstützpunkt soll eine »Spezialeingreiftruppe« des 1. Carabinieri-Toskana-Fallschirmjägerregiments beherbergen und eine Hundekampfstaffel. Auf 73 Hektar sollen neue Gebäude, ein Hubschrauberlandeplatz, zwei Schießstä...