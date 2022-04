Zum Inhalt dieser Ausgabe | Es kochte über auf dem Betze Gabriele Damtew Spektakel auf dem Betzenberg zum Ende des 34. Spieltages: Kaiserslautern empfing Saarbrücken zum historischen Regionalderby. Die nötigen Voraussetzungen für einen Hexenkessel waren vorhanden. Ausverkaufte Hütte (46.895 Zuschauer!), von FCS-Fans eingeschmuggelte Pyrotechnik und die unendlich große Hoffnung auf beiden Seiten, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Die besseren Karten bei letzterem Unterfangen lagen eindeutig beim FCK, seit Wochen direkter Verfolger von Spitzenreiter Magdeburg. Saarbrücken war mit neun Punkten Rückstand auf Lautern zum Siegen verdammt, um noch die Chance auf den Relegationsplatz zu wahren, aber bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. In der 17. Minute kontert Torhüter Daniel Batz den Elfmeter von Lauterns Torjäger Terrence Boyd, pariert auch noch dessen Nachschuss, kann den zweiten von Daniel Hanslik aber nicht mehr abwehren (1:0). Kurz vor der Pause kocht der Betze über. Schiri Brand zieht glatt Rot, als FCK-Verteidiger Kevin K...

