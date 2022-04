Freiheitskämpfer im Ring

Die Helden des Unabhängigkeitskampfes dominieren das politische Feld – aber die wirtschaftliche Lage ist bedrückend: Noch einmal sind die etwa 860.000 Wahlberechtigten in Timor-Leste (Osttimor) an diesem Dienstag zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Stichwahl um das höchste Staatsamt steht an, nachdem bei der ersten Runde am 19. März keiner der 16 Kandidierenden die nötige absolute Mehrheit einfahren konnte. Nun stehen sich die beiden Bestplazierten gegenüber: Amtsinhaber Francisco Guterres, Spitzname Lu Olu, und sein Herausforderer José Ramos-Horta, der bereits von 2007 bis 2012 Staatschef war.

Geht es nach den Zahlen aus der Vorrunde, ist Ramos-Horta klarer Favorit. Mit mehr als 46 Prozent war er nur knapp an der nötigen Hälfte der Stimmen vorbeigeschrammt. Ein Erfolg war das Ergebnis dennoch, denn Guterres kam nur auf magere 22 Prozent – ein klarer Dämpfer für den Mann, der die vergangenen fünf Jahre an der Spitze von Südostasiens jüngstem Staat stand.

Genau ...